Эффектного старта не вышло. Рафаэль Надаль потерпел поражение в первом круге Ролан Гаррос-2024

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил своё выступление на "Ролан Гаррос" — 2024 в первом круге.

На старте соревнований 37-летний Надаль уступил четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву.

Ролан Гаррос. Первый круг

Рафаэль Надаль — Александр Зверев 3:6, 6:7 (5:7), 3:6

Встреча Надаля со Зверевым продлилась 3 часа и 6 минут. В её рамках Рафаэль два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Александра восемь эйсов, три двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Стоит отметить, что для Надаля "Ролан Гаррос" был самым успешным ТБШ в карьере. Он становился чемпионом турнира 14 раз.