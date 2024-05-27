Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль впервые в карьере потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Травмы дают о себе знать
Фото: Tennis365
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль покинул "Ролан Гаррос" — 2024 в первом круге.
На старте соревнований он со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 уступил четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву.
Стоит отметить, Надаль ни разу в карьере не уступал в первом круге грунтового мэйджора (18-0).
Всего же на счету испанца 14 побед на "Ролан Гаррос".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбику не помог даже Пичичи. SofaScore опубликовал сборную сезона Ла Лиги
- Сезон для Лунина ещё не закончен? Анчелотти дал предупреждение Куртуа перед финалом ЛЧ
- Финалы Лиги чемпионов и Лиги конференций. Расписание футбола на 27 мая – 2 июня
- Ястремская с тяжелой победы стартует на Roland Garros
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн