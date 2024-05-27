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Рафаэль Надаль впервые в карьере потерпел поражение на старте Ролан Гаррос

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Рафаэль Надаль впервые в карьере потерпел поражение на старте Ролан Гаррос

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль покинул "Ролан Гаррос" — 2024 в первом круге.

На старте соревнований он со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 уступил четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву.

Стоит отметить, Надаль ни разу в карьере не уступал в первом круге грунтового мэйджора (18-0).

Всего же на счету испанца 14 побед на "Ролан Гаррос".

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Эффектного старта не вышло. Рафаэль Надаль потерпел поражение в первом круге Ролан Гаррос-2024
Рафаэль Надаль
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