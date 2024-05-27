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Элина Свитолина добыла волевую победу в первом круге Ролан Гаррос
Украинка сумела реабилитироваться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на старте Ролан Гаррос-2024. В матче первого круга она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.
Ролан Гаррос. Первый круг
Элина Свитолина — Каролина Плишкова 3:6, 6:4, 6:2
Матч продлился 1 час и 58 минут. За это время украинка сделала 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейкпоинтов. На счету Плишковой 3 эйса, 5 двойных и 5 из 10 брейков.
Следующей сопернице Элины Свитолиной станет победительница матча Фиона Ферро (Франция) - Диан Парри (Франция).
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