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Элина Свитолина добыла волевую победу в первом круге Ролан Гаррос

Теннис
Обновлено

Украинка сумела реабилитироваться

Элина Свитолина добыла волевую победу в первом круге Ролан Гаррос

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на старте Ролан Гаррос-2024. В матче первого круга она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.

Ролан Гаррос. Первый круг

Элина Свитолина — Каролина Плишкова 3:6, 6:4, 6:2

Матч продлился 1 час и 58 минут. За это время украинка сделала 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейкпоинтов. На счету Плишковой 3 эйса, 5 двойных и 5 из 10 брейков.

Следующей сопернице Элины Свитолиной станет победительница матча Фиона Ферро (Франция) - Диан Парри (Франция).

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