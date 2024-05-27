  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ролан Гаррос-2024. Ангелина Калинина не смогла доиграть матч первого круга
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ролан Гаррос-2024. Ангелина Калинина не смогла доиграть матч первого круга

Теннис
Обновлено

Украинка отказалась продолжать встречу

Ролан Гаррос-2024. Ангелина Калинина не смогла доиграть матч первого круга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покинула Ролан Гаррос-2024 на старте соревнований. В первом круге она не смогла обыграть Камилу Осорио из Колумбии.

Ролан Гаррос-2024. Первый круг.

Ангелина Калинина — Камила Осорио 6:3, 6:7, 1:4 (отказ Калининой)

Матч продлился 2 часа и 28 минут. За это время Калинина не сделала ни единого эйса и ни единой двойной ошибки, а лишь реализовала 5 из 12 брейкпоинтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 6 из 9 брейков.

В третьем сете при счете 1:2 украинка воспользовалась медицинским тайм-аутом, после чего сумела продолжить матч. Однако уже после двух геймов Калинина была вынуждена отказаться от матча.

По теме
yellow-arrow
Рафаэль Надаль рассказал о планах на Уимблдон-2024
yellow-arrow
Надаль: Высока вероятность, что я больше не вернусь на Ролан Гаррос
yellow-arrow
Юлия Стародубцева - Кристина Букши. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости