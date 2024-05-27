Ролан Гаррос-2024. Ангелина Калинина не смогла доиграть матч первого круга

Украинская теннисистка Ангелина Калинина покинула Ролан Гаррос-2024 на старте соревнований. В первом круге она не смогла обыграть Камилу Осорио из Колумбии.

Ролан Гаррос-2024. Первый круг.

Ангелина Калинина — Камила Осорио 6:3, 6:7, 1:4 (отказ Калининой)

Матч продлился 2 часа и 28 минут. За это время Калинина не сделала ни единого эйса и ни единой двойной ошибки, а лишь реализовала 5 из 12 брейкпоинтов. На счету её соперницы 4 двойные ошибки и 6 из 9 брейков.

В третьем сете при счете 1:2 украинка воспользовалась медицинским тайм-аутом, после чего сумела продолжить матч. Однако уже после двух геймов Калинина была вынуждена отказаться от матча.