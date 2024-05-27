Надаль: Высока вероятность, что я больше не вернусь на Ролан Гаррос

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в первом круге "Ролан Гаррос" — 2024.

"Мне тяжело говорить. Не знаю, станет ли этот матч последним перед вами – честно, у меня нет уверенности. Но даже если это так – мне очень понравилось. Трудно передать чувства словами. Это моё самое любимое место.

Нужно поздравить Сашу с отличным матчем и с его победой в Риме. Желаю тебе успехов на турнире. Знаю, что в 2022-м ты пережил тяжёлый момент. Ты заслуживаешь большего. Так что поздравляю и желаю успехов.

Я пережил очень тяжёлые два года из-за травм, прошёл сложный процесс, чтобы исполнить мечту и вернуться на "Ролан Гаррос". Жребий мне достался не лучший, но я боролся, у меня были шансы – однако этого не хватило против такого сильного соперника.

Трудно сказать, что будет в будущем. Высока вероятность, что я больше не вернусь на "Ролан Гаррос". Но я не могу сказать на 100%. Мне очень нравится играть в теннис, я путешествую с семьёй и получаю удовольствие. И кажется, что игра идёт лучше, чем два месяца назад. Надеюсь вернуться на этот корт на Олимпиаде – это меня мотивирует. Это будет ещё одна возможность, и я надеюсь хорошо подготовиться.

В детстве я и мечтать не мог, что добьюсь здесь таких успехов. Это был замечательный путь", — сказал Надаль в интервью на корте.