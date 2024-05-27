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Рафаэль Надаль рассказал о планах на Уимблдон-2024

Теннис

Испанец не уверен, сможет ли он сыграть

Рафаэль Надаль рассказал о планах на Уимблдон-2024

Фото: The North East Affairs

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения от немца Александра Зверева в первом круге "Ролан Гаррос" — 2024 оценил возможность своего участия в Уимблдоне-2024.

Напомним, 37-летний Надаль на старте грунтового мэйджора уступил со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

"Сложно. Всё это в перспективе выглядит очень сложно. Думаю, мне будет непросто переключаться на траву, а затем — снова на грунт Олимпиады. Думаю, будет разумно этого не делать — я сейчас так это вижу. Не могу сказать на 100%, подтвердить, но идея совершать такой переход выглядит как не очень хорошая", — приводит слова Надаля Tennis Majors.

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Рафаэль Надаль
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