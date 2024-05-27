Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юлия Стародубцева потерпела поражение в первом круге Ролан Гаррос-2024
Украинка прекращает борьбу за титул
27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева покинула Ролан Гаррос - 2024.
В матче первого круга она не смогла преодолеть испанскую теннисистку Кристину Букши.
Матч длился 1 час 17 минут. Для теннисисток эта встреча стала первой.
Следующей соперницей Кристины Букши станет победительница матча Элизабетта Коччаретто - Беатрис Хаддад Майя.
Ролан Гаррос 2024. Первый раунд
Юлия Стародубцева — Кристина Букша - 4:6, 1:6
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Довбик получил предложение от Атлетико Мадрид - известна сумма
- Шахтер выселили из Emily Resort - комплекс принадлежит почетному президенту Руха
- Олимпийская сборная Украины не досчитается сразу 5 игроков - СМИ
- Елина Свитолина - Каролина Плишкова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн