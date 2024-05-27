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Юлия Стародубцева потерпела поражение в первом круге Ролан Гаррос-2024

Теннис

Украинка прекращает борьбу за титул

Юлия Стародубцева потерпела поражение в первом круге Ролан Гаррос-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева покинула Ролан Гаррос - 2024.

В матче первого круга она не смогла преодолеть испанскую теннисистку Кристину Букши.

Матч длился 1 час 17 минут. Для теннисисток эта встреча стала первой.

Следующей соперницей Кристины Букши станет победительница матча Элизабетта Коччаретто - Беатрис Хаддад Майя.

Ролан Гаррос 2024. Первый раунд

Юлия Стародубцева — Кристина Букша - 4:6, 1:6

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