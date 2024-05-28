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Один украинец будет играть в третий день Roland Garros

Теннис

Единственный представитель среди мужчин сегодня выйдет на корт

Один украинец будет играть в третий день Roland Garros

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

28 мая состоится третий день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. Во второй день соревнований Юлия Стародубцева проиграла свой матч, также Ангелина Калинина отказалась доигрывать свой поединок в третьем сете, зато Элина Свитолина прошла во второй раунд соревнований.

Сегодня также будут играть на французских кортах один представитель Украины: Денис Молчанов (АТР №69 в парном разряде) в паре с австралийцем Джоном-Патриком Смитом не раньше 14:00 начнет поединок против греческого дуэта Петроса и Стефаноса Циципасов (оба находятся за пределами топ-100 в парном разряде). Матч состоится на корте номер 12.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.

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