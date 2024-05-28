Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Один украинец будет играть в третий день Roland Garros
Единственный представитель среди мужчин сегодня выйдет на корт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
28 мая состоится третий день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. Во второй день соревнований Юлия Стародубцева проиграла свой матч, также Ангелина Калинина отказалась доигрывать свой поединок в третьем сете, зато Элина Свитолина прошла во второй раунд соревнований.
Сегодня также будут играть на французских кортах один представитель Украины: Денис Молчанов (АТР №69 в парном разряде) в паре с австралийцем Джоном-Патриком Смитом не раньше 14:00 начнет поединок против греческого дуэта Петроса и Стефаноса Циципасов (оба находятся за пределами топ-100 в парном разряде). Матч состоится на корте номер 12.
Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.
Популярное сейчас
- Роман Григорчук рассказал, сколько новичков нужно Черноморцу для борьбы за еврокубки
- Роналду установил новый рекорд в Саудовской профессиональной лиге
- Маркевич начал чистку состава: известно, кто покинет Карпаты
- Три украинки будут играть во второй день Roland Garros
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО