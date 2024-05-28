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Ига Швёнтек: Быть публичной — тоже трудно

Теннис

Польская теннисистка высказалась о своей карьере

Ига Швёнтек: Быть публичной — тоже трудно

Фото: Eurosport

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек рассказала, что довольна своими результатами. Спортсменка отметила трудности, с которыми приходится сталкиваться в связи с напряжённым графиком.

"Моя работа – это огромная привилегия. У меня потрясающая жизнь, но в то же время есть некоторые трудности. Я так долго бываю вдали от дома, скучаю по своей семье. Умственная и физическая усталость увеличивается с каждой неделей в туре, поскольку у игроков очень напряжённый график. Но, знаете, это хорошая жизнь, и я это очень ценю. Быть публичной — тоже трудно", — приводит слова спортсменки пресс-служба "Ролан Гаррос".

В матче второго круга "Ролан Гаррос" Ига Швёнтек встретится с японской теннисисткой Наоми Осакой. Встреча пройдёт 29 мая.

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