  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Муж Свитолиной подтвердил участие на Олимпийских играх в Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Муж Свитолиной подтвердил участие на Олимпийских играх в Париже

Теннис

Теннисист пятый раз сыграет на Олимпиаде

Муж Свитолиной подтвердил участие на Олимпийских играх в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис выступит на домашних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже.

"Это будет невероятная возможность. Мой пятый раз на Олимпийских играх. Я думаю, что не так много игроков выступали на Играх такое количество раз. Соревнования пройдут во Франции, там же где и „Ролан Гаррос“. В этом есть что-то особенное", — приводит слова Монфиса Punto de Break.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек: Быть публичной — тоже трудно
yellow-arrow
Один украинец будет играть в третий день Roland Garros
yellow-arrow
Юлия Стародубцева потерпела поражение в первом круге Ролан Гаррос-2024
Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости