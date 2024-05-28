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Муж Свитолиной подтвердил участие на Олимпийских играх в Париже
Теннисист пятый раз сыграет на Олимпиаде
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде, 37-летний французский теннисист Гаэль Монфис выступит на домашних Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже.
"Это будет невероятная возможность. Мой пятый раз на Олимпийских играх. Я думаю, что не так много игроков выступали на Играх такое количество раз. Соревнования пройдут во Франции, там же где и „Ролан Гаррос“. В этом есть что-то особенное", — приводит слова Монфиса Punto de Break.
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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