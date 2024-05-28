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Хольгер Руне вышел во второй круг Ролан Гаррос - 2024
Датчанин успешно стартовал на турнире
Фото: Getty Images
13-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на Ролан Гаррос — 2024.
В матче первого круга Руне обыграл 62-ю ракетку мира представителя Великобритании Даниэля Эванса.
Ролан Гаррос. Первый круг
Хольгер Руне — Даниэль Эванс 6:4, 6:4, 6:4
Встреча Руне с Эвансом продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Руне семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 возможных. На счету Эванса два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Напомним, что Ролан Гаррос проходит с 26 мая по 9 июня.
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