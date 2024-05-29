Три украинки сыграют в четвертый день Roland Garros

29 мая состоится четвертый день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. С сегодняшнего дня стартуют соревнования в парном разряде среди женщин, где также примут участие представительницы Украины.

Всего в среду выйдут на французские корты трое наших спортсменок: Даяна Ястремская (WTA №32) не раньше 14:00 начнет поединок во втором раунде против китаянки Ван Яфань (WTA №68). Матч состоится на корте номер 12.

Марта Костюк (WTA №20) не ранее 15:15 сыграет во втором раунде против хорватки Донны Векич (WTA №40). Матч также состоится на корте номер 14.

Надежда Киченок вместе с японкой Мию Като (16-й номер посева в паре) начнет турнир встречей против представительниц Австралии Дарьи Савилл и Айлы Томлянович (обе за пределами топ-100 в парном разряде). Матч состоится на корте номер 3. Начало игры в 12:00 по киевскому времени.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.