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Новак Джокович с победы стартовал на Ролан Гаррос-2024
Сербский теннисист одержал победу в трехсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.
В матче первого круга серб оказался сильнее француза Пьер-Юга Эрбера.
Ролан Гаррос. Первый круг
Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер 6:4, 7:6, 6:4
Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.
За это время Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Эрбера семь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
В следующем раунде Новак Джокович сыграет с Роберто Карбальес-Баэной из Испании (63-я ракетка мира).
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