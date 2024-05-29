Новак Джокович с победы стартовал на Ролан Гаррос-2024

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга серб оказался сильнее француза Пьер-Юга Эрбера.

Ролан Гаррос. Первый круг

Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер 6:4, 7:6, 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

За это время Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Эрбера семь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем раунде Новак Джокович сыграет с Роберто Карбальес-Баэной из Испании (63-я ракетка мира).