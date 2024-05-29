  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович с победы стартовал на Ролан Гаррос-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович с победы стартовал на Ролан Гаррос-2024

Теннис

Сербский теннисист одержал победу в трехсетовом матче

Новак Джокович с победы стартовал на Ролан Гаррос-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга серб оказался сильнее француза Пьер-Юга Эрбера.

Ролан Гаррос. Первый круг

Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер 6:4, 7:6, 6:4

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

За это время Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Эрбера семь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем раунде Новак Джокович сыграет с Роберто Карбальес-Баэной из Испании (63-я ракетка мира).

По теме
yellow-arrow
Три украинки сыграют в четвертый день Roland Garros
yellow-arrow
Хольгер Руне вышел во второй круг Ролан Гаррос - 2024
yellow-arrow
Муж Свитолиной подтвердил участие на Олимпийских играх в Париже
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости