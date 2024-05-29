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Ван Яфань - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Ван Яфань - Даяна Ястремская: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
29 мая состоится четвертый день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. Всего в среду выйдут на французские корты трое наших спортсменок (одна - в паре). Первой будет Даяна Ястремская (WTA №32).
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Она не раньше 14:00 начнет поединок во втором раунде против китаянки Ван Яфань (WTA №68). Матч состоится на корте номер 12.
Roland Garros-2024. Второй круг
Ван Яфань - Даяна Ястремская
Трансляция матча доступна по ссылке >>>
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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