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Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

Теннис

Донна Векич - Марта Костюк: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

29 мая состоится четвертый день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В частности, Марта Костюк (WTA №20) не ранее 15:15 сыграет во втором раунде против хорватки Донны Векич (WTA №40). Матч также состоится на корте номер 14.

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Roland Garros-2024. Второй круг

Донна Векич - Марта Костюк

Трансляция матча доступна по ссылке >>>

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