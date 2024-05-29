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Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Донна Векич - Марта Костюк: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 29.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
29 мая состоится четвертый день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В частности, Марта Костюк (WTA №20) не ранее 15:15 сыграет во втором раунде против хорватки Донны Векич (WTA №40). Матч также состоится на корте номер 14.
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Roland Garros-2024. Второй круг
Донна Векич - Марта Костюк
Трансляция матча доступна по ссылке >>>
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