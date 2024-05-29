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Софья Кенин обыграла экс-четвертую ракетку мира и вышла в третий круг Ролан Гаррос — 2024

Теннис
Обновлено

Теннисистка уверенно обыграла Каролин Гарсию

Софья Кенин обыграла экс-четвертую ракетку мира и вышла в третий круг Ролан Гаррос — 2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая четвёртая ракетка мира, ныне занимающая 23-е место в рейтинге WTA французская теннисистка Каролин Гарсия не смогла выйти в третий круг "Ролан Гаррос" — 2024.

Ролан Гаррос. Второй круг

Софья Кенин — Каролин Гарсия 6:3, 6:3

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Французская теннисистка реализовала один брейк-пойнт из четырёх, допустила четыре двойные ошибки и выполнила семь эйсов. Американка не сделала двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнт из девяти заработанных.

Напомним, в третьем круге Ролан Гаррос" — 2024 Софья Кенин сыграет с победителем матча между 11-й ракеткой мира Еленой Остапенко и 72-й в рейтинге WTA Кларой Таусон из Дании.

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София Кенин Софья Кенин
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