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Стефанос Циципас одержал уверенную победу во втором круге Ролан Гаррос-2024

Теннис

Греческий теннисист продолжает борьбу за титул

Стефанос Циципас одержал уверенную победу во втором круге Ролан Гаррос-2024

Фото: New Yorker

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Греческий теннисист, девятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024. В четырёх сетах он обыграл немецкого спортсмена, 83-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера.

Игра продолжалась 2 часа 44 минуты. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник смог реализовать один из трёх возможных брейк-пойнтов, выполнил 10 подач навылет и допустил две двойные ошибки.

Ролан Гаррос. Второй круг

Стефанос Циципас - Даниэль Альтмайер 6:3, 6:2, 6:7, 6:4

В следующем раунде соревнований Циципас встретится с победителем противостояния между итальянцем Лоренцо Сонего и китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем.

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Стефанос Циципас
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