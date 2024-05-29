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Стефанос Циципас одержал уверенную победу во втором круге Ролан Гаррос-2024
Греческий теннисист продолжает борьбу за титул
Фото: New Yorker
Греческий теннисист, девятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024. В четырёх сетах он обыграл немецкого спортсмена, 83-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера.
Игра продолжалась 2 часа 44 минуты. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник смог реализовать один из трёх возможных брейк-пойнтов, выполнил 10 подач навылет и допустил две двойные ошибки.
Ролан Гаррос. Второй круг
Стефанос Циципас - Даниэль Альтмайер 6:3, 6:2, 6:7, 6:4
В следующем раунде соревнований Циципас встретится с победителем противостояния между итальянцем Лоренцо Сонего и китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем.
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