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Матчи Ролан Гаррос приостановлены из-за дождя
В данный момент идут два матча
фото - rolandgarros.com
Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2024 второй день подряд отменили матчи парного разряда и перенесли начало встреч в одиночных разрядах.
Причиной тому послужила дождливая погода, которая установилась в Париже.
Сегодня, 29 мая, было сыграно два матча. Ещё две игры идут в настоящий момент. Это встречи Карлоса Алькараса (Испания) и Йеспера де Йонга (Нидерланды), а также Онс Жабер (Тунис) и Марии-Камилы Осорио-Серрано (Колумбия).
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