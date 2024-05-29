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Матчи Ролан Гаррос приостановлены из-за дождя

Теннис
Обновлено

В данный момент идут два матча

Матчи Ролан Гаррос приостановлены из-за дождя

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2024 второй день подряд отменили матчи парного разряда и перенесли начало встреч в одиночных разрядах.

Причиной тому послужила дождливая погода, которая установилась в Париже.

Сегодня, 29 мая, было сыграно два матча. Ещё две игры идут в настоящий момент. Это встречи Карлоса Алькараса (Испания) и Йеспера де Йонга (Нидерланды), а также Онс Жабер (Тунис) и Марии-Камилы Осорио-Серрано (Колумбия).

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