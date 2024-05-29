  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас одержал победу во втором круге Ролан Гаррос-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас одержал победу во втором круге Ролан Гаррос-2024

Теннис

Испанец продолжает борьбу за титул

Карлос Алькарас одержал победу во втором круге Ролан Гаррос-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Париже завершился матч второго круга мужской сетки Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором третья ракетка мира Карлос Алькарас не испытал проблем с нидерландским теннисистом Йеспером де Йонгом (176-й номер рейтинга ATP).

Ролан Гаррос. Второй круг

Карлос Алькарас — Йеспер де Йонг 6:3, 6:4, 2:6, 6:2

Алькарас сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 18. Его соперник два раза подал навылет, совершил семь двойных ошибок и использовал пять брейк-пойнтов из 12.

В третьем круге соперником 21-летнего испанца станет победитель противостояния Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Южная Корея).

Напомним, что Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня.

По теме
yellow-arrow
Все матчи на открытых кортах Ролан Гаррос отменены из-за непогоды
yellow-arrow
Матчи Ролан Гаррос приостановлены из-за дождя
yellow-arrow
Стефанос Циципас одержал уверенную победу во втором круге Ролан Гаррос-2024
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости