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Все матчи на открытых кортах Ролан Гаррос отменены из-за непогоды
Они будут сыграны 30 мая
фото - twitter.com
Организаторы Открытого чемпионата Франции — 2024 отменили из-за дождя все матчи на открытых кортах, запланированные на сегодня, 29 мая, пишет пресс-служба турнира.
На данный момент было сыграно лишь четыре матча, проходивших на кортах под закрытой крышей. В мужской части греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл Даниэля Альтмайера (6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 6:4), а третья ракетка мира Карлос Алькарас нанёс поражение немцу Йесперу де Йонгу из Нидерландов (6:3, 6:4, 2:6, 6:2). У женщин американка Софья Кенин выбила местную теннисистку Каролин Гарсию (6:3, 6:3), а Онс Жабер из Туниса взяла верх над колумбийкой Марии-Камилой Осорио-Серрано (6:3, 1:6, 6:3).
Также в данный момент проходит встреча между полькой Игой Швёнтек и японской теннисисткой Наоми Осакой.
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