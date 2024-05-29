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Ига Швёнтек взяла верх над Наоми Осакой во втором круге Ролан Гаррос-2024

Теннис

Польская теннисистка продолжает борьбу за титул

Ига Швёнтек взяла верх над Наоми Осакой во втором круге Ролан Гаррос-2024

Фото: tennisnet

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака проиграла лидеру рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Иге Швёнтек во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024.

Ролан Гаррос. Второй круг

Ига Швёнтек — Наоми Осака 7:6, 1:6, 7:5

Встреча продлилась 2 часа 58 минут. В её рамках Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Осаки восемь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Напомним, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой "Ролан Гаррос".

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