Ига Швёнтек взяла верх над Наоми Осакой во втором круге Ролан Гаррос-2024

Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака проиграла лидеру рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Иге Швёнтек во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024.

Ролан Гаррос. Второй круг

Ига Швёнтек — Наоми Осака 7:6, 1:6, 7:5

Встреча продлилась 2 часа 58 минут. В её рамках Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Осаки восемь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Напомним, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой "Ролан Гаррос".