Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швёнтек взяла верх над Наоми Осакой во втором круге Ролан Гаррос-2024
Польская теннисистка продолжает борьбу за титул
Фото: tennisnet
Четырёхкратная победительница турниров серии "Большого шлема" японская теннисистка Наоми Осака проиграла лидеру рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Иге Швёнтек во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024.
Ролан Гаррос. Второй круг
Ига Швёнтек — Наоми Осака 7:6, 1:6, 7:5
Встреча продлилась 2 часа 58 минут. В её рамках Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Осаки восемь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.
Напомним, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой "Ролан Гаррос".
Популярное сейчас
- AS: Лунин поедет в Лондон на финал ЛЧ, но своим ходом – Реал не хочет рисковать
- Эпицентр - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход в УПЛ
- Мирон Маркевич ответил на выпады Сабо и Леоненко
- Три украинки будут играть во второй день Roland Garros
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО