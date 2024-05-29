Ига Швёнтек: Безусловно, матч с Осакой был очень напряжённым

Первая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала, что в матче второго круга "Ролан Гаррос" играть с четырёхкратной чемпионкой турниров серии "Большого шлема" Наоми Осакой было напряжённо.

"Безусловно, этот матч был очень напряжённым. Гораздо более напряжённым для второго круга, чем я ожидала. Наоми играла в потрясающий теннис со свободными руками. Иногда сильно рискуя, но играя в свою силу. Она показала действительно отличный теннис. Я счастлива, что она вернулась и играет хорошо", — сказала Швёнтек в послематчевом комментарии.