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Ига Швёнтек: Безусловно, матч с Осакой был очень напряжённым
Польская теннисистка высказалась о матче с японской теннисисткой
Фото: Eurosport
Первая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала, что в матче второго круга "Ролан Гаррос" играть с четырёхкратной чемпионкой турниров серии "Большого шлема" Наоми Осакой было напряжённо.
"Безусловно, этот матч был очень напряжённым. Гораздо более напряжённым для второго круга, чем я ожидала. Наоми играла в потрясающий теннис со свободными руками. Иногда сильно рискуя, но играя в свою силу. Она показала действительно отличный теннис. Я счастлива, что она вернулась и играет хорошо", — сказала Швёнтек в послематчевом комментарии.
Напомним, Ига Швёнтек является действующей чемпионкой "Ролан Гаррос".
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