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Четыре украинки должны сыграть в пятый день Roland Garros

Теннис

Как всегда, непогода влияет на график проведения поединков

Четыре украинки должны сыграть в пятый день Roland Garros

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

30 мая состоится пятый день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В связи с тем, что вчера организаторам соревнований пришлось отменить все поединки на открытых кортах из-за дождя, эти матчи должны быть сыграны сегодня.

Всего в четверг выйдут на французские корты четверо наших спортсменок: Даяна Ястремская (WTA №32) в 12:00 начнет поединок во втором раунде против китаянки Ван Яфань (WTA №68). Матч состоится на корте номер 10.

Марта Костюк (WTA №20) также в 12:00 сыграет во втором раунде против хорватки Донны Векич (WTA №40). Матч состоится на корте номер 12.

Элина Свитолина (WTA №19) во втором раунде встретится с француженкой Диан Парри (WTA №63). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры - не раньше 14:15 по киевскому времени.

Надежда Киченок вместе с японкой Мию Като (16-й номер посева в паре) вчера успела сыграть семь геймов (5:2) против представительниц Австралии Дарьи Савилл и Айлы Томлянович (обе за пределами топ-100 в парном разряде). Матч продолжится на корте номер 3. Начало игры будет не раньше 16:30 по киевскому времени.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.

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