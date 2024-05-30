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Янник Синнер уверенно преодолел второй круг Ролан Гаррос-2024
Итальянец продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже, на корте Филиппа Шатрье, завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер в трёх сетах обыграл местного теннисиста Ришара Гаске (124-й номер рейтинга ATP).
Ролан Гаррос. Второй круг
Янник Синнер — Ришар Гаске 6:4, 6:2, 6:4
Синнер сделал восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник ни разу не подал навылет, сделал четыре двойные ошибки и использовал один брейк-пойнт из двух.
Напомним, что большинство матчей, запланированных на 29 мая, были перенесены из-за дождя.
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