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Элина Свитолина - Диан Парри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Элина Свитолина - Диан Парри: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
30 мая состоится пятый день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В связи с тем, что вчера организаторам соревнований пришлось отменить все поединки на открытых кортах из-за дождя, эти матчи должны быть сыграны сегодня.
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Элина Свитолина (WTA №19) во втором раунде встретится с француженкой Диан Парри (WTA №63). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры - не раньше 14:15 по киевскому времени.
Roland Garros-2024. Второй круг
Элина Свитолина - Диан Парри
Трансляция матча будет доступна по ссылке >>>
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