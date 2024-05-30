Элина Свитолина - Диан Парри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

30 мая состоится пятый день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. В связи с тем, что вчера организаторам соревнований пришлось отменить все поединки на открытых кортах из-за дождя, эти матчи должны быть сыграны сегодня.

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Элина Свитолина (WTA №19) во втором раунде встретится с француженкой Диан Парри (WTA №63). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры - не раньше 14:15 по киевскому времени.

Roland Garros-2024. Второй круг

Элина Свитолина - Диан Парри

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