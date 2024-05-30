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Даяна Ястремская вышла в третий круг Ролан Гаррос
Украинка переиграла соперницу меньше чем за час
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №32) победила во втором раунде Открытого чемпионата Франции - Roland Garros-2024.
Наша спортсменка во втором матче на турнире серии Grand Slam обыграла китаянку Ван Яфань (WTA №68).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-0) в пользу украинки. В активе Даяны одна подача на вылет, 21 виннер, 6 из 9 использованных брейков, 11 невынужденных и 2 двойных ошибки. Поединок продолжался 57 минут.
В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против американки Коко Гауфф (WTA №3).
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