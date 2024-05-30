Даяна Ястремская вышла в третий круг Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №32) победила во втором раунде Открытого чемпионата Франции - Roland Garros-2024.

Наша спортсменка во втором матче на турнире серии Grand Slam обыграла китаянку Ван Яфань (WTA №68).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-0) в пользу украинки. В активе Даяны одна подача на вылет, 21 виннер, 6 из 9 использованных брейков, 11 невынужденных и 2 двойных ошибки. Поединок продолжался 57 минут.

В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против американки Коко Гауфф (WTA №3).