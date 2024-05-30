  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская вышла в третий круг Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская вышла в третий круг Ролан Гаррос

Теннис

Украинка переиграла соперницу меньше чем за час

Даяна Ястремская вышла в третий круг Ролан Гаррос

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №32) победила во втором раунде Открытого чемпионата Франции - Roland Garros-2024.

Наша спортсменка во втором матче на турнире серии Grand Slam обыграла китаянку Ван Яфань (WTA №68).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-0) в пользу украинки. В активе Даяны одна подача на вылет, 21 виннер, 6 из 9 использованных брейков, 11 невынужденных и 2 двойных ошибки. Поединок продолжался 57 минут.

В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против американки Коко Гауфф (WTA №3).

По теме
yellow-arrow
Марта Костюк потерпела поражение во втором круге Ролан Гаррос-2024
yellow-arrow
Элина Свитолина - Диан Парри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
yellow-arrow
Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Даяна Ястремская Ролан Гаррос Ван Яфань
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости