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Марта Костюк потерпела поражение во втором круге Ролан Гаррос-2024
Украинка выбывает из борьбы за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк покидает Ролан Гарросе-2024 во втором круге соревнований. В двухсетовом матче украинка уступила хорватке Донне Векич.
Уже в первом сете Костюк проиграла пять геймов подряд и все же сравняла счет.
В итоге стартовый отрезок матча остался за хорватской теннисисткой. Второй сет был приостановлен из-за дождя и после перерыва Костюк допустила ошибку и в итоге потерпела поражение.
Ролан Гаррос-2024. Второй круг
Донна Векич (Хорватия) - Марта Костюк (Украина) 2:0 (7:5, 6:4)
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