  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марта Костюк потерпела поражение во втором круге Ролан Гаррос-2024
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марта Костюк потерпела поражение во втором круге Ролан Гаррос-2024

Теннис

Украинка выбывает из борьбы за титул

Марта Костюк потерпела поражение во втором круге Ролан Гаррос-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк покидает Ролан Гарросе-2024 во втором круге соревнований. В двухсетовом матче украинка уступила хорватке Донне Векич.
Уже в первом сете Костюк проиграла пять геймов подряд и все же сравняла счет.

В итоге стартовый отрезок матча остался за хорватской теннисисткой. Второй сет был приостановлен из-за дождя и после перерыва Костюк допустила ошибку и в итоге потерпела поражение.

Ролан Гаррос-2024. Второй круг

Донна Векич (Хорватия) - Марта Костюк (Украина) 2:0 (7:5, 6:4)

По теме
yellow-arrow
Даяна Ястремская вышла в третий круг Ролан Гаррос
yellow-arrow
Элина Свитолина - Диан Парри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
yellow-arrow
Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости