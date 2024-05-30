Марта Костюк потерпела поражение во втором круге Ролан Гаррос-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк покидает Ролан Гарросе-2024 во втором круге соревнований. В двухсетовом матче украинка уступила хорватке Донне Векич.

Уже в первом сете Костюк проиграла пять геймов подряд и все же сравняла счет.

В итоге стартовый отрезок матча остался за хорватской теннисисткой. Второй сет был приостановлен из-за дождя и после перерыва Костюк допустила ошибку и в итоге потерпела поражение.

Ролан Гаррос-2024. Второй круг

Донна Векич (Хорватия) - Марта Костюк (Украина) 2:0 (7:5, 6:4)