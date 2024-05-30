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Элина Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос-2024

Теннис

Украинская теннисистка переиграла французскую теннисистку в двухсетовом матче

Элина Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге Открытого чемпионата Франции. В матче за выход в третий раунд она одолела представительницу Франции Диан Парри.

Париж, Франция. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Диан Парри (Франция) 6:4, 7:6(3)

В общей сложности матч продлился 1 час и 53 минуты. Это была вторая очная встреча теннисисток, неделю назад Свитолина обыграла Парри на турнире WTA 500 в Страсбурге.

За место в четвертом круге Элина Свитолина будет играть с победительницей встречи Ана Богдан (Румыния) - Анастасия Павлюченкова (-).

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