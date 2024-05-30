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Элина Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос-2024
Украинская теннисистка переиграла французскую теннисистку в двухсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу во втором круге Открытого чемпионата Франции. В матче за выход в третий раунд она одолела представительницу Франции Диан Парри.
Париж, Франция. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Диан Парри (Франция) 6:4, 7:6(3)
В общей сложности матч продлился 1 час и 53 минуты. Это была вторая очная встреча теннисисток, неделю назад Свитолина обыграла Парри на турнире WTA 500 в Страсбурге.
За место в четвертом круге Элина Свитолина будет играть с победительницей встречи Ана Богдан (Румыния) - Анастасия Павлюченкова (-).
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