  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Играть против француженки на Ролан Гаррос не бывает легко
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Играть против француженки на Ролан Гаррос не бывает легко

Теннис

Украинка высказалась о победе

Свитолина: Играть против француженки на Ролан Гаррос не бывает легко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над француженкой Диан Парри во втором круге Ролан Гаррос.

"Парри — замечательная теннисистка. И, конечно, играть против француженки на Ролан Гаррос не бывает легко. Это всегда непросто, но, я чувствовала, что зрители честно относились и ко мне сегодня. Я просто пыталась подталкивать себя и наслаждаться игрой.

Во втором сете после 4:1, думаю, многие факторы повлияли на то, что ситуация на корте изменилась. Диан начала пробивать по мячу очень сильно и по правильным точкам. Ей было нечего терять, поэтому я ожидала этого от нее, что она будет вкладываться в удары. Мне, возможно, немного не хватило энергии, но и доводить матч до победы это тоже нелегко. Ей надо отдать должное, она повысила свой уровень игры, я уверена, что мы еще больше увидим ее здесь в Париже в будущие годы.

Насколько особенно быть здесь, когда играет Гаэль? Да, это действительно особенные моменты. Мы оба не знаем, сколько еще лет у нас в запасе в туре, поэтому мы стараемся наслаждаться этим временем. Я сама получаю удовольствие от игры и с удовольствием смотрю, как он играет. Надеемся, что увидим вас всех здесь вечером, увидим невероятную поддержку, которая очень ему нужна, что он выиграет еще больше матчей и будет еще больше поддержки. Да, я предчувствую, что атмосфера будет фантастическая", — сказала Элина Свитолина в послематчевом интервью на корте.

По теме
yellow-arrow
Организаторы Ролан Гаррос будут выгонять зрителей с матчей
yellow-arrow
Новак Джокович обыграл 63-ю ракетку мира во втором круге Ролан Гаррос-2024
yellow-arrow
Элина Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос-2024
Элина Свитолина
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости