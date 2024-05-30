Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович обыграл 63-ю ракетку мира во втором круге Ролан Гаррос-2024
Серб оказался сильнее по итогам трехсетового матча
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции.
В матче первого круга серб оказался сильнее испанца Роберто Карбальес-Баэны (63-я ракетка мира). Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.
Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна 6:4, 6:1, 6:2
За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
В следующем раунде Новак Джокович сыграет с победителем встречи Гаэль Монфис — Лоренцо Музетти.
Популярное сейчас
- Леоненко извинился перед Маркевичем за свои резкие слова
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Заря выкупила лидера команды - известна сумма трансфера
- Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО