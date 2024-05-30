Новак Джокович обыграл 63-ю ракетку мира во втором круге Ролан Гаррос-2024

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга серб оказался сильнее испанца Роберто Карбальес-Баэны (63-я ракетка мира). Продолжительность матча составила 2 часа 4 минуты.

Ролан Гаррос. Второй круг

Новак Джокович — Роберто Карбальес-Баэна 6:4, 6:1, 6:2

За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 12. На счету испанца два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем раунде Новак Джокович сыграет с победителем встречи Гаэль Монфис — Лоренцо Музетти.