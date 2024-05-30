  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Организаторы Ролан Гаррос будут выгонять зрителей с матчей
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Организаторы Ролан Гаррос будут выгонять зрителей с матчей

Теннис

Чтобы этого не произошло, фанатам придется придерживаться правил

Организаторы Ролан Гаррос будут выгонять зрителей с матчей

фото - twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор "Ролан Гаррос" Амели Моресмо сообщила, что зрителям турнира будет запрещено проносить алкоголь, а те, кто смогут это сделать, рискуют быть выгнанными с матча.

Напомним, ранее польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швёнтек попросила зрителей не кричать во время матчей на трибунах, потому что это мешает спортсменам сконцентрироваться. Бельгиец Давид Гоффен пожаловался на поведение болельщиков во время поединков и сообщил, что в него плюнули жвачкой во время матча с Джованни Мпетчи Перрикаром.

Следить за поведением болельщиков должны будут судьи, а удаление с трибун может последовать, если они сочтут поведение неуважительным по отношению к остальным болельщикам или спортсменам.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович обыграл 63-ю ракетку мира во втором круге Ролан Гаррос-2024
yellow-arrow
Свитолина: Играть против француженки на Ролан Гаррос не бывает легко
yellow-arrow
Элина Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос-2024
Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости