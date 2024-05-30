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Организаторы Ролан Гаррос будут выгонять зрителей с матчей
Чтобы этого не произошло, фанатам придется придерживаться правил
фото - twitter.com
Директор "Ролан Гаррос" Амели Моресмо сообщила, что зрителям турнира будет запрещено проносить алкоголь, а те, кто смогут это сделать, рискуют быть выгнанными с матча.
Напомним, ранее польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швёнтек попросила зрителей не кричать во время матчей на трибунах, потому что это мешает спортсменам сконцентрироваться. Бельгиец Давид Гоффен пожаловался на поведение болельщиков во время поединков и сообщил, что в него плюнули жвачкой во время матча с Джованни Мпетчи Перрикаром.
Следить за поведением болельщиков должны будут судьи, а удаление с трибун может последовать, если они сочтут поведение неуважительным по отношению к остальным болельщикам или спортсменам.
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