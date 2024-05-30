Даяна Ястремская: От матча с Гауфф никаких особых ожиданий, буду работать по ситуации

Даяна Ястремская одержала победу во втором круге Ролан Гаррос против китаянки Яфань Вань. Украинка поделилась впечатлениями от победы и рассказала об ожиданиях от предстоящей встречи с Кори Гауфф.

- Даяна, глядя за ходом поединка, предположу, что вы планировали завершить его до начала дождя?

- Так и есть (смеется). Выходя на корт, поставила задачу справиться четко и быстро. Хотелось избежать остановок матчей и рваного темпа. Вчера был очень тяжелый день. Мы сидели в комплексе до вечера.

- То есть, провели целый день на стадионе?

- По сути, да. До 17:00. Сначала я стояла в расписании вторым запуском. Утром размялась, переоделась и пошел дождь. И потом один перенос матча сменялся другим каждый час. Причем меня за это время передвинули на первый запуск в случае возобновления матчей. Я переложила ответственность за начало разминки на своего тренера, который следил за метеообстановкой. А сама прилегла минут на 20, но проснулась почти через полтора часа. День ожидаемо завершился отменой всех матчей...

- Против китаянки Яфань Вань вы старались действовать агрессивно, первым номером или максимально неудобно сопернице?

- Я пересмотрела ее матч первого круга, ведь раньше с ней не то что не играла, даже не тренировалась. Примерный план у меня сложился, но по большей части все шло от своей игры. Причем толком я сегодня и не размялась. Отработать подачу и прием, например, не удалось. Сказала себе, как бы, как будет, главное собранно действовать весь поединок, а не отрезками. Тем более риск очередного перерыва из-за дождя только увеличивался. В конце уступаю 15:30 и чувствую - ветерок усиливается, резко темнеет из-за свинцовых облаков. Стою на приеме и вместо концентрироваться куда отбивать, думаю - давай-давай быстрее, сейчас же резко польет, рискуй! К счастью, риск оправдался - сразу после нашего финального розыгрыша пошел дождь.

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- Дальше по сетке - третья ракетка мира Коко Гауфф. На что нужно обратить внимание в первую очередь?

- Мы с ней играли в Мадриде. Хотя игрой мое исполнение вряд ли назовешь. Не знаю, что со мной случилось. Поймала небольшой заскок. Ничего не чувствовала - ни мяч, ни корт. Как ей успешно противостоять? Стили у нас далеко неодинаковые. Она больше использует топ-спины, контратакующая теннисистка. Я стараюсь больше действовать в корте, плотно. Посмотрим, но точно будет интересно. Никаких особых ожиданий, буду работать по ситуации.

- Прорыв на недавнем АО у вас что-то изменил?

- Я почти о нем не вспоминаю. Такое ощущение, будто он случился очень давно. Интересно, что между Мельбурном и Парижем я не показывала тех результатов, на которые рассчитывала. Почти месяц вообще просто выпал. Сначала заболела в Индиан-Уэллсе, потом перед Чарльстоном. Вернувшись в Ниццу, ничего не делала и улетела в Мадрид. Кроме кашля и насморка ничего оттуда не привезла. В Риме тоже находилась в болезненном состоянии. И вот только сейчас наконец хорошо себя чувствую.