Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даяна Ястремская повторила свой личный рекорд
Украинская теннисистка вышла в третий круг Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во втором круге "Ролан Гаррос" над китаянкой Ван Яфань – 6:2, 6:0 и повторила личный рекорд по количеству побед на турнирах серии "Большого шлема" в течение одного сезона.
Ястремская одержала 7-ю победу в 2024 году. Свой предыдущий лучший результат украинка продемонстрировала в 2019 году, тогда она одержала также 7 побед на протяжении всех 4 турниров серии "Большого шлема".
Напомним, что в 3-м раунде "Ролан Гаррос" украинка сыграет против 3-й ракетки мира американки Кори Гауфф.
Популярное сейчас
- Леоненко: Суркис сказал, что игроков покупать не будет. Это значит, что у Динамо снова будет 2-е место
- Леоненко извинился перед Маркевичем за свои резкие слова
- Испанский форвард может оказаться в УПЛ - Источник
- Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО