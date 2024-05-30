Даяна Ястремская повторила свой личный рекорд

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во втором круге "Ролан Гаррос" над китаянкой Ван Яфань – 6:2, 6:0 и повторила личный рекорд по количеству побед на турнирах серии "Большого шлема" в течение одного сезона.

Ястремская одержала 7-ю победу в 2024 году. Свой предыдущий лучший результат украинка продемонстрировала в 2019 году, тогда она одержала также 7 побед на протяжении всех 4 турниров серии "Большого шлема".

Напомним, что в 3-м раунде "Ролан Гаррос" украинка сыграет против 3-й ракетки мира американки Кори Гауфф.