  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская повторила свой личный рекорд
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская повторила свой личный рекорд

Теннис

Украинская теннисистка вышла в третий круг Ролан Гаррос

Даяна Ястремская повторила свой личный рекорд

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во втором круге "Ролан Гаррос" над китаянкой Ван Яфань – 6:2, 6:0 и повторила личный рекорд по количеству побед на турнирах серии "Большого шлема" в течение одного сезона.

Ястремская одержала 7-ю победу в 2024 году. Свой предыдущий лучший результат украинка продемонстрировала в 2019 году, тогда она одержала также 7 побед на протяжении всех 4 турниров серии "Большого шлема".

Напомним, что в 3-м раунде "Ролан Гаррос" украинка сыграет против 3-й ракетки мира американки Кори Гауфф.

По теме
yellow-arrow
Даяна Ястремская: От матча с Гауфф никаких особых ожиданий, буду работать по ситуации
yellow-arrow
Организаторы Ролан Гаррос будут выгонять зрителей с матчей
yellow-arrow
Новак Джокович обыграл 63-ю ракетку мира во втором круге Ролан Гаррос-2024
Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости