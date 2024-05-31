Три украинки должны сыграть в шестой день Roland Garros

31 мая состоится шестой день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. Некоторые матчи так и не были доиграны из-за непогоды, которая была в среду, поэтому должны их провести сегодня.

Всего в четверг выйдут на французские корты трое наших спортсменок: Надежда Киченок вместе с японкой Мию Като (16-й номер посева в паре) позавчера успела сыграть семь геймов (5:2) против представительниц Австралии Дарьи Савилл и Айлы Томлянович (обе за пределами топ-100 в парном разряде). Матч продолжится на корте номер 3. Начало игры в 11:00 по киевскому времени.

Сестра Надежды, Людмила Киченок вместе с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко (6-й номер посева в паре) сегодня будет стартовать в основной сетке соревнований против американок Слоан Стивенс и Эшлин Крюгер (81-я и 91-я в парном разряде WTA соответственно). Матч также состоится на корте номер 3. Начало игры не ранее 15:45 по киевскому времени.

Даяна Ястремская (WTA №32) в 13:00 начнет поединок в третьем раунде против американки Коко Гауфф (WTA №3). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, что Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 9 июня в Париже.