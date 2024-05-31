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Надежда Киченок в парном разряде с Мию Като вышла во второй круг Ролан Гаррос

Теннис

Справились со своими оппонентками в двух сетах

Надежда Киченок в парном разряде с Мию Като вышла во второй круг Ролан Гаррос

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с японкой Мию Като одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде. В матче за выход во второй раунд они одолели представительниц Австралии Дарьи Савилл и Айлы Томлянович.

Париж, Франция. Парный разряд. Первый круг

Надежда Киченок (Украина), Мию Като (Япония) - Дарья Савилл, Айла Томлянович (обе - Австралия) 6:2, 6:3

В целом матч длился 1 час и 14 минуты. Украинско-японская пара во время встречи имела 26 виннеров, 13 невынужденных и 2 двойных ошибки.

Напомним, что этот матч должен был состояться еще в среду, но его перенесли из-за непогоды.

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теннис Надежда Киченок Мию Като Ролан Гаррос
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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