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Надежда Киченок в парном разряде с Мию Като вышла во второй круг Ролан Гаррос
Справились со своими оппонентками в двух сетах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с японкой Мию Като одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде. В матче за выход во второй раунд они одолели представительниц Австралии Дарьи Савилл и Айлы Томлянович.
Париж, Франция. Парный разряд. Первый круг
Надежда Киченок (Украина), Мию Като (Япония) - Дарья Савилл, Айла Томлянович (обе - Австралия) 6:2, 6:3
В целом матч длился 1 час и 14 минуты. Украинско-японская пара во время встречи имела 26 виннеров, 13 невынужденных и 2 двойных ошибки.
Напомним, что этот матч должен был состояться еще в среду, но его перенесли из-за непогоды.
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