Надежда Киченок в парном разряде с Мию Като вышла во второй круг Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с японкой Мию Като одержала победу в первом круге Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде. В матче за выход во второй раунд они одолели представительниц Австралии Дарьи Савилл и Айлы Томлянович.

Париж, Франция. Парный разряд. Первый круг

Надежда Киченок (Украина), Мию Като (Япония) - Дарья Савилл, Айла Томлянович (обе - Австралия) 6:2, 6:3

В целом матч длился 1 час и 14 минуты. Украинско-японская пара во время встречи имела 26 виннеров, 13 невынужденных и 2 двойных ошибки.

Напомним, что этот матч должен был состояться еще в среду, но его перенесли из-за непогоды.