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Коко Гауфф - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

Теннис

Коко Гауфф - Даяна Ястремская: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол

Коко Гауфф - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

31 мая состоится шестой день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. Некоторые матчи так и не были доиграны из-за непогоды, которая была в среду, поэтому должны их провести сегодня.

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Даяна Ястремская (WTA №32) в 13:00 начнет поединок в третьем раунде против американки Коко Гауфф (WTA №3). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.

Roland Garros-2024. Третий круг

Ван Яфань - Даяна Ястремская

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