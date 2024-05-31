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Коко Гауфф - Даяна Ястремская. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Коко Гауфф - Даяна Ястремская: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 31.05.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
31 мая состоится шестой день Открытого чемпионата Франции по теннису - Roland Garros-2024. Некоторые матчи так и не были доиграны из-за непогоды, которая была в среду, поэтому должны их провести сегодня.
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Даяна Ястремская (WTA №32) в 13:00 начнет поединок в третьем раунде против американки Коко Гауфф (WTA №3). Матч состоится на корте им. Филиппа Шатрие. Начало игры в 13:00 по киевскому времени.
Roland Garros-2024. Третий круг
Ван Яфань - Даяна Ястремская
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