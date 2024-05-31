Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даяна Ястремская уступила Кори Гауфф и покинула Ролан-Гаррос-2024
Украинская теннисистка не смогла одолеть соперницу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в третьем круге Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга она не смогла обыграть представительницу США Кори Гауфф.
Париж, Франция. Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кори Гауфф (США) 2:6, 4:6
В предыдущем матче победу также одержала американская теннисистка.
Поединок продлился 1 час и 36 минут. За это время Ястремская проиграла пять геймов на своей подаче и сделала два брейка.
Даяна продолжит свое выступление в Париже в парном разряде, где она заявлена вместе со своей соотечественницей Ангелиной Калининой.
Популярное сейчас
- Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
- Олимпийская сборная Украины отправилась на турнир во Францию
- Лунин не сыграет в финале ЛЧ, Атлетико идет за Довбиком, а Кавани завершил международную карьеру. Главные новости за 30 мая
- Три украинки сыграют в четвертый день Roland Garros
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО