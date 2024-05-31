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Даяна Ястремская уступила Кори Гауфф и покинула Ролан-Гаррос-2024

Теннис

Украинская теннисистка не смогла одолеть соперницу

Даяна Ястремская уступила Кори Гауфф и покинула Ролан-Гаррос-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская потерпела поражение в третьем круге Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга она не смогла обыграть представительницу США Кори Гауфф.

Париж, Франция. Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) - Кори Гауфф (США) 2:6, 4:6

В предыдущем матче победу также одержала американская теннисистка.

Поединок продлился 1 час и 36 минут. За это время Ястремская проиграла пять геймов на своей подаче и сделала два брейка.

Даяна продолжит свое выступление в Париже в парном разряде, где она заявлена вместе со своей соотечественницей Ангелиной Калининой.

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