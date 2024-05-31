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Янник Синнер повторил достижение Джоковича и Надаля, обыграв россиянина

Теннис
Обновлено

Итальянец проводит отличный сезон

Янник Синнер повторил достижение Джоковича и Надаля, обыграв россиянина

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион Australian Open – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продлил свою серию побед на турнирах серии "Большого шлема" до 10 матчей.

31 мая Янник выиграл 10-й подряд матч на мэйджорах в 2024 году. Это произошло в третьем круге "Ролан Гаррос" — 2024. Итальянец обыграл теннисиста без флага Павла Котова.

Ролан Гаррос. Третий круг
Янник Синнер — Павел Котов 6:4, 6:4, 6:4

Интересно, что Синнер стал лишь третьим (если считать с 2000 года) теннисистом, выигравшим свои первые в сезоне 10 матчей на ТБШ до того, как ему исполнилось 23 года. Яннику сейчас 22, ему исполнится 23 лишь в августе. Пока, помимо Синнера, таким достижением могут похвастаться лишь легендарный испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович, которым сейчас по 37 лет.

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Янник Синнер
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