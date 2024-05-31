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Онс Жабер преодолела Лейлу Фернандес на пути к 1/8 финала

Теннис

Теннисистка одержала победу в двухсетовом матче

Онс Жабер преодолела Лейлу Фернандес на пути к 1/8 финала

Фото: beIN SPORTS

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса вышла в четвёртый круг "Ролан Гаррос". Сегодня, 31 мая, она в двух сетах обыграла Лейлу Фернандес из Канады, занимающую 34-е место в рейтинге WTA.

Ролан Гаррос. Третий круг

Онс Жабер — Лейла Фернандес 6:4, 7:6 (7:5)

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 53 минуты. Теннисистка из Туниса реализовала три брейк-пойнта из семи (43%), не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила три эйса. Канадская спортсменка сделала пять двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и смогла реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Онс Жабер сыграет с 72-й ракеткой мира Кларой Таусон, которая ранее обыграла американку Софью Кенин.

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