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Людмила Киченок и Елена Остапенко одержали победу на старте Ролан Гаррос-2024

Теннис
Обновлено

Теннисистки продолжают борьбу за титул

Людмила Киченок и Елена Остапенко одержали победу на старте Ролан Гаррос-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко переиграли пару американок Эшлин Крюгер/Слоун Стивенс на старте Ролан Гаррос.

Матч длился 1 час 16 минут. Киченок и Остапенко дважды подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 4 из 10 брейк-пойнтов.

Парный женский разряд
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) - Эшлин Крюгер/Слоун Стивенс (США) 6:2, 6:2

Во втором круге Киченко и Остапенко встретятся с победителями пары Коччаретто/Тревиза - Богдан/Кристиан.

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