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Людмила Киченок и Елена Остапенко одержали победу на старте Ролан Гаррос-2024
Теннисистки продолжают борьбу за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Людмила Киченок в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко переиграли пару американок Эшлин Крюгер/Слоун Стивенс на старте Ролан Гаррос.
Матч длился 1 час 16 минут. Киченок и Остапенко дважды подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и использовали 4 из 10 брейк-пойнтов.
Парный женский разряд
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) - Эшлин Крюгер/Слоун Стивенс (США) 6:2, 6:2
Во втором круге Киченко и Остапенко встретятся с победителями пары Коччаретто/Тревиза - Богдан/Кристиан.
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