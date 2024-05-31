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Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос-2024

Теннис

Польская теннисистка продолжает защиту титула

Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос-2024

Фото: MARCA

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек продолжила защиту титула "Ролан Гаррос". Сегодня, 31 мая, в третьем круге соревнований она в двух сетах обыграла Мари Боузкову, занимающую 42-е место в рейтинге WTA.

Ролан Гаррос. Третий круг

Ига Швёнтек — Мари Боузкова 6:4, 6:2

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты. Польская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи, допустила одну двойную ошибку и выполнила два эйса. Чешская спортсменка сделала три двойные ошибки, выполнила пять подач навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ига Швёнтек сыграет с 41-й ракеткой мира Анастасией Потаповой.

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