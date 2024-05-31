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Стефанос Циципас обыграл Чжичжэня и вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос
Грек продолжает борьбу за титул
Фото: Tennishead
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала "Ролан Гаррос" — 2024.
В матче третьего круга Циципас обыграл 44-ю ракетку мира, 27-летнего представителя Китая Чжан Чжичжэня.
Ролан Гаррос. Третий круг
Стефанос Циципас — Чжан Чжичжэнь 6:3, 6:1, 6:1
Встреча Циципаса с Чжичжэнем продлилась 1 час 34 минуты. В её рамках Циципас четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Чжичжэня два эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" Циципас сразится с 35-й ракеткой мира, 23-летним итальянцем Маттео Арнальди.
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