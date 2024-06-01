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Сегодня Свитолина сыграет матч 1/16 финала Roland Garros

Теннис
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Болеем за Элину

Сегодня Свитолина сыграет матч 1/16 финала Roland Garros

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) сегодня, 1 июня, сыграет матч 1/16 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.

Наша спортсменка выйдет на корт номер 14 третьим запуском. Поединок против румынки Аны Богдан (WTA №64) начнется не раньше 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что в матче 1/32 финала Свитолина победила французскую теннисистку Диан Парри (WTA №63) в двух сетах (6-4; 7-6). Богдан на предварительном этапе одолела нейтральную Анастасию Павлюченкову (WTA №22).

Потому что сегодня Элина и Ана встречались однажды – на матче Кубка Билли Джин Кинг. Тогда сильнее оказалась румынка (2-1).

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Элина Свитолина
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