Ястремская – о поражении от Гауфф: Хотелось бы сыграть с ней на харде

Украинская теннисистка Дайана Ястремская прокомментировала поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции – Roland Garros против третьей ракетки мира, американки Коко Гауфф.

– Сразу после матча я просмотрела краткую версию сыгранного поединка, который транслировал один из телеканалов. Со стороны сразу видишь, что те решения, которые я приняла во время игры, были ошибочными. Утром я тренировалась на закрытом корте, то есть под крышей. Но матч начался на открытом воздухе и при сильном ветре. В таких условиях противостоять Коко достаточно тяжело.

Во многих розыгрышах, где у меня появлялись возможности, я спешила и пыталась сделать больше, чем нужно. В раздевалке смотрела повторы и видела, что мне не хватило нескольких нейтральных ударов. Словом, просто отыграть на противоположную сторону. При просмотре повтора – все видишь четче, но на корте немного не хватило терпения. Длинные розыгрыши, как правило, я выигрывала.

Конечно, если бы я брейкнула, стало бы 5:5 и все могло сложиться по-другому. Тем более, я начала входить в игру, чувствовать свой ритм. Однако на первом геймболе она хорошо подала плотный розыгрыш, но после срыва мой мяч ушел на пару сантиметров в аут.

– При 30:40 Гауфф подавала второй подачей – 130 км/ч, после 200 км/ч. В такой ситуации сразу атаковать – заранее принятое решение?

– Если подача медленная, это не значит, что она плохая. Идет высокий отскок, и достаточно хорошее вращение. То есть она не сильна, но эффектна. Я же постаралась войти в корт, но из-за отскока и, прежде всего, ветра, удар сорвался. Хотелось бы сыграть с ней на харде.

Что касается решения, то я хотела просто завести мяч в обмен ударами и под право. У нее справа немного слабее за счет перекрученного хвата. Во время удара произошел срыв, и когда я почувствовала, что мяч уже не сидит на ракетке, добавила силы. Маленький момент, который сыграл серьезную роль. Не жалею ни о чем, матч завершен и его можно смело назвать хорошим.