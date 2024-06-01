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Свентек: Я бы все равно не выбрала день рождения вместо турнира
Профессионал
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка мира, полька Ига Свентек рассказала о победе над японкой Наоми Осакой в матче 1/16 финала Открытого чемпионата Франции в свой день рождения.
"Думала ли я о праздновании Дня рождения, если бы не было турнира? Обычно в мой День рождения у меня выходной. Это первый или второй раз, когда в этот день я играю. В общем, у меня никогда не было ощущения, что мне вроде бы не хватает времени на празднование. Будь я дома, я все равно тренировалась бы и видела тех же людей. Возможно, у меня и была бы какая-нибудь вечеринка или что-то такое, но вообще я не тот человек, который любит вечеринки, поэтому я не уверена.
Да, неудобно играть в 8 вечера, когда тебе осталось 4 часа для празднования. Но такова наша работа. Нечего жаловаться, многие работают в свой день рождения, поэтому я не обращаю на это внимания. Турнир – это в любом случае мой приоритет, я все равно не выбрала бы День рождения вместо турнира" – сказала Ига.
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