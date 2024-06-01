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Элина Свитолина - Ана Богдан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
Элина Свитолина - Ана Богдан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.06.2024 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) сегодня, 1 июня, сыграет матч 1/16 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.
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Наша спортсменка выйдет на корт номер 14 третьим запуском. Поединок против румынки Аны Богдан (WTA №64) начнется не раньше 16:00 по киевскому времени.
Roland Garros-2024. 1/16 финала
Элина Свитолина - Ана Богдан
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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