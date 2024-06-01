Элина Свитолина - Ана Богдан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №19) сегодня, 1 июня, сыграет матч 1/16 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.

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Наша спортсменка выйдет на корт номер 14 третьим запуском. Поединок против румынки Аны Богдан (WTA №64) начнется не раньше 16:00 по киевскому времени.

Roland Garros-2024. 1/16 финала

Элина Свитолина - Ана Богдан