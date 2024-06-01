Успешный реванш: Свитолина вышла в ⅛ финала Открытого чемпионата Франции

В 1/16 соревнования Элина вышла на корт против румынки Анны Богдан. Поединок начали почти на 3,5 часа позже запланированного времени – все из-за дождя. В апреле соперницы пересекались в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Тогда Свитолина проиграла (4:6, 6:4, 3:6).

В первом сете украинка не без труда все же сломила сопротивление оппонентки (7:5). Во второй партии Элина выглядела гораздо убедительнее (6:2).

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Завтра Свитолину ожидает матч против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Сегодня она справилась с бельгийкой Элизе Мертенс (6:4, 6:2).