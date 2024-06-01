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Костюк вышла в 1/16 финала Roland Garros в парном разряде

Теннис

Удачи в дуэте

Костюк вышла в 1/16 финала Roland Garros в парном разряде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №20) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros.

Наша спортсменка в паре с румынкой Габриэлой Русе (WTA №150) одолели местных Клару Бюрель (WTA №44) и Хлое Паку (WTA №136). Счет матча 2-0 (6-0; 6-1) в пользу триумфаторок встречи, в активе которых 0 подач на вылет, 27 виннеров, 5 из 8 использованных брейков, 8 невынужденных и 2 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Костюк и Русе сыграют против победительниц встречи Карле/Пари – Боузкова/Соррибес-Тормо.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в 1/8 финала Roland Garros.

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