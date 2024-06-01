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Теннисист ударил рекламный щит и получил травму. Пришлось сняться с Ролан Гаррос
Одно из самых необычных повреждений в истории турнира
Icon Sport / Baptiste Fernandez
В 1/32 финала одиночного разряда АТР аргентинец Томас Мартин Этчеверри (29-я позиция) играл против француза Артюра Рендеркнека (69-е место в рейтинге). Первые два сета закончились в пользу европейца (6:2, 7:6).
Но дальше ситуация коренным образом изменилась. Поначалу латиноамериканский спортсмен выиграл 6:1, а в четвертой партии при счете 5:0 соперник отказался продолжать матч.
На это повлияла травма, которую Артюр получил после того, как ударил ногой по рекламному щиту. По итогам обследования оказалось, что эта эмоциональная выходка повлекла за собой воспаление, небольшую артропатию и отек.
Super ! Arthur Rinderknech qui abandonne au deuxième tour de Roland Garros car il s’est blessé… en tapant de colère contre un panneau publicitaire !— ????????????????ℎ???? ???? (@ralph_acn) May 30, 2024
Quelle honte et manque de respect pour le publique qui le soutenait avec ferveur.. pic.twitter.com/Cl8RZcPHLK
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