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Теннисист ударил рекламный щит и получил травму. Пришлось сняться с Ролан Гаррос

Теннис

Одно из самых необычных повреждений в истории турнира

Теннисист ударил рекламный щит и получил травму. Пришлось сняться с Ролан Гаррос

Icon Sport / Baptiste Fernandez

Новина українською

В 1/32 финала одиночного разряда АТР аргентинец Томас Мартин Этчеверри (29-я позиция) играл против француза Артюра Рендеркнека (69-е место в рейтинге). Первые два сета закончились в пользу европейца (6:2, 7:6).

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Но дальше ситуация коренным образом изменилась. Поначалу латиноамериканский спортсмен выиграл 6:1, а в четвертой партии при счете 5:0 соперник отказался продолжать матч.

На это повлияла травма, которую Артюр получил после того, как ударил ногой по рекламному щиту. По итогам обследования оказалось, что эта эмоциональная выходка повлекла за собой воспаление, небольшую артропатию и отек.

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Ролан Гаррос
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Источник:
@ralph_acn
Опубликовал: Александр Симченко
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