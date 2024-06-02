Джокович в 5-часовом триллере победил Музетти в матче 1/16 Roland Garros

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – Roland Garros. В матче 1/16 соревнований он одолел представителя Италии Лоренцо Музетти (АТР №30).

Счет поединка 3-2 (7-5; 6-7; 2-6; 6-3; 6-0) в пользу "Ноле". Матч длился 4 часа 32 минуты, в активе Джоковича 5 подач на вылет, 44 виннера, 9 из 15 использованных брейков, 42 невынужденных и 2 двойные ошибки.

Джокович 18-й раз в карьере прошел в 1/8 финала на Roland Garros и дальше сыграет против 27-й ракетки мира Франсиско Серундоло. Сербский теннисист ни разу не проигрывал на этой стадии в Париже.